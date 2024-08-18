Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»

«Валенсия» и «Барселона» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч первого тура Ла Лиги состоялся 17 августа на стадионе «Месталья».

Первый матч «Барселоны» под руководством Ханси Флика, первый матч каталонцев в новом сезоне. И сразу выезд на «Месталью» к «Валенсии» Рубена Барахи, и сразу ужасающая ситуация с травмированными: Гави, Фати, Де Йонг – все они даже предсезонку пропустили, что уж говорить о готовности к официальным играм. Добавьте сюда травму Гюндогана, восстановление Педри и получите атакующую группу из 17-летних Берналя и Ямаля, Касадо, Рафиньи, Торреса и Левандовски.

Ещё и в защите молодёжь. Первым из них заявил о себе как раз Пау Кубарси. На 15-й минуте Алмейда на вираже обошёл Касадо, прострелил во вратарскую и молодой защитник «Барселоны» едва не срезал мяч в собственные ворота. «Валенсия» играла бодрее, наращивала давление и на излёте тайма счёт открыла.

С левого края штрафной площади навесил Диего Лопес, Уго Дуро выиграл верх и пробил в противоход голкиперу – 1:0. Боковой арбитр сразу поднял флаг, однако повтор убедил, что Мартинес задержался – гол засчитан. И гол этот разбудил какие-то невероятные процессы, ведь за компенсированное время «Валенсия» должна была забивать ещё, но Кубарси вынес мяч с линии ворот после удара того же Уго Дуро. А «Барселона» после этого ещё успела счёт сравнять.

Шла пятая компенсированная минута, когда Бальде выпили подачу слева, Ямаль продлил полёт мяча мимо Мамардашвили, а Левандовски поправил в створ – 1:1. «Барса» не только удачно ушла на перерыв, она ещё и вышла из раздевалки прекрасно. В одной из первых атак Рафинья рванул на обостряющую передачу и получил по ноге от Москеры. Рефери моментально указал на «точку». А Роберт Левандовски ударом с 11 метров отправил мяч в «девятку» – 1:2.

Кроме поляка забивать у «Барселоны» никто не хотел. После дальнего выноса Ферран Торрес улетел по левому флангу, срезал угол и получил чистый выход один на один с Мамардашвили, но не смог переиграть грузинского голкипера в ближнем бою. А потом пошли замены, разбившие матч на эпизоды. Так вышли Кристенсен, Педри, Мартин, потом и Эрик Гарсия.

«Барселона» в атаках провела концовку матча. Кроме неточного удара Касадо из убойной позиции острых ситуаций не создала, но и «Валенсии» не дала шанса на спасение. С победы начинает Ханси Флик, с волевой победы над «Валенсией».