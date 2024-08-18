Алаба рассказал, как приветствовал Мбаппе в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба высказался о приходе в клуб Килиана Мбаппе.

Французский нападающий пополнил ряды «сливочных» перед началом текущего сезона на правах свободного агента. Ради переезда в Мадрид звёздный игрок отказался продлевать контракт с «ПСЖ».

Приветствие Мбаппе? В своё время мне повезло: Лука Модрич, Тони Кроос и Карим Бензема очень помогли мне в первые месяцы после моего приезда сюда, они много общались со мной, были для меня примером. Теперь я стараюсь брать на себя ту же роль в отношениях с новичками, которые приходят из других клубов или из нашей молодёжной команды», – сказал в интервью GQ Espana Алаба, отвечая на вопрос о первых встречах с Мбаппе.