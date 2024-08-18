Педри впервые вышел на поле после столкновения с Кроосом

Полузащитник «Барселоны» Педри вернулся на поле после травмы, полученной на чемпионате Европы.

21-летний игрок получил повреждение в начале четвертьфинального поединка Евро-2024 между сборными Испании и Германии. Встреча прошла 5 июля и завершилась победой испанцев, ставших в итоге триумфаторами турнира.

Педри не играл с момента того самого столкновения с Тони Кроосом и до сегодняшнего дня. Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выпустил хавбека на 64-й минуте матча первого тура Ла Лиги против «Валенсии».

Наблюдать за событиями концовки поединка «Валенсия» – «Барселона» можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.