Ямаль приблизился к рекорду Кркича

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль уже скоро может побить очередной рекорд.

17-летний футболист стал автором результативной передачи на Роберта Левандовски в матче первого тура Ла Лиги против «Валенсии». В активе восходящей суперзвезды теперь десять результативных действий в 38 матчах Ла Лиги (пять голов и пять ассистов). По данным Opta, с начала 21 века только Боян Кркич (13) и Ансу Фати (12) поучаствовали в большем количестве голов в чемпионате Испании до своего 18-летия.

Чтобы стать единоличным рекордсменом, Ямалю необходимо забить или ассистировать ещё четыре раза – на это у него есть весь сезон, ведь 18 лет вундеркинду исполнится только в июле следующего года.