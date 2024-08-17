Левандовски стал автором первого гола «Барселоны» при Флике

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился забитым мячом в матче против «Валенсии».

«Летучие мыши» вышли вперёд на 44-й минуте поединка первого тура Ла Лиги усилиями Уго Дуро, однако сохранить преимущество до ухода на перерыв не смогли. На пятой компенсированной минуте счёт сравнял Левандовски, а автором результативной передачи стал Ламин Ямаль. Это первый гол «сине-гранатовых» в официальных встречах под руководством нового главного тренера Ханса-Дитера Флика.

Немецкий рулевой, напомним, возглавил «Барселону» после завершения прошлого сезона. Он заменил уволенного незадолго до этого Хави Эрнандеса.

Следить за событиями второго тайма матча «Валенсия» – «Барселона» можно в текстовой трансляции от LiveResult.