«Барселона» повторила собственный рекорд, выпустив трёх 17-летних игроков

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик доверился сразу трём 17-летним футболистам в своём дебютном матче в Ла Лиге.

«Сине-гранатовые» начинают путь в новом розыгрыше чемпионата Испании с выездного поединка против «Валенсии». В стартовом составе каталонцев вышли Ламин Ямаль, Марк Берналь и Пау Кубарси – всем троим по 17 лет. Как отмечает Opta, это лишь второй случай в современной истории (как минимум с сезона-1998/99), когда команда выпускает в основе трёх игроков младше 18 лет в матче Ла Лиги.

Первая подобная ситуация была зафиксирована совсем недавно – в мае нынешнего года, когда в старте той же «Барселоны» вышли Ямаль, Кубарси и Эктор Форт. Соперником тогда была «Альмерия».