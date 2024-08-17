В «Реале» удивлены Милитао

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао произвёл приятное впечатление на свой клуб.

Бразилец пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы: он травмировался в августе, а вернулся на поле только в конца марта. Сейчас Милитао близок к своей оптимальной форме, и в «Реале» удивлены тем, насколько уверенно игрок себя чувствует после выхода из отпуска, сообщает Relevo. О нём отзываются как о «настоящем звере».

Более того, по данным источника, Эдер Милитао уже успел сдружиться с Килианом Мбаппе, а также постоянно помогает с адаптацией юному новичку Эндрику. В клубе отмечают, что центрбек превращается в одного из лидеров раздевалки.