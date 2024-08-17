Ямаль сыграет за «Барселону» на новой позиции

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик задействует вингера Ламина Ямаля на новой позиции.

17-летний игрок попал в стартовый состав команды на матч первого тура Ла Лиги против «Валенсии». Место в основе также нашлось и для другого номинального правого вингера – Рафиньи Диаса. Как сообщает журналист Адриа Альбетс, велика вероятность, что Ямаль расположится на непрофильной для себя позиции в центре под нападающим, в то время как правый край атаки останется за бразильцем. В прошлом сезоне испанский вундеркинд практически неизменно занимал место на фланге.

Сегодняшний поединок – первый для «Барселоны» под руководством Флика, если не считать товарищеские встречи.