И снова ничья в Испании: «Осасуна» ушла от поражения в матче с «Леганесом»

«Осасуна» начала новый сезон домашним матчем против «Леганеса» и рисковала проиграть. Уже на второй минуте гости забили, но все же гол Мигеля де ла Фуэнте отменили - вне игры. Он же опасно пробивал головой - парировано. На 22-й минуте гости все же добились своего -
Хави Эрнандес доставил мяч в штрафную, а Хуан Круз идеально стрельнул с лета (0:1). Памплонцы создали первый реальный момент на 80-й минуте - Аймар Орос зарядил в штангу, а мяч от Хуана Сориано отскочил в сетку - 1:1. Это четвертая ничья в пяти стартовых матчах Ла Лиги.
Протокол игры
|22'Круз Хуан (0:1)
|(1:1) Сориано Хуан80'
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Катена Алехандро•Эррандо Хорхе• 82'Бретонес Абель60' (Круз Хуан (60'• 74'Раба Даниэль64') •Муньос Икер46' (Монкайола Хон (46') • 89'Торро Лукас•Гомес Мойсес60' (Сарагоса Брайан (60') •Орос Аймар90' (Гарсия Рауль (90') •Будимир Анте•Гарсия Рубен79' (Пенья Рубен (79')
Сориано Хуан• 61'Розье Валентен• 31'Арамбарри Аритц88' (Тапия Ренато (88') •Гонсалес Серхио VI•Эрнандес Хави V•Брашанац Дарко88' (Лопес Роберто III (88') •Неу Иван•Круз Хуан64' (Раба Даниэль (64') •Сиссе Сейдуба74' (Julian Chicco (74') •Франкеза Энрик•Де ла Фуэнте Мигель88' (Гарсиа Диего (88')
17 августа. Стадион "Эль-Садар".
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