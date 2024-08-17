И снова ничья в Испании: «Осасуна» ушла от поражения в матче с «Леганесом»

«Осасуна» начала новый сезон домашним матчем против «Леганеса» и рисковала проиграть. Уже на второй минуте гости забили, но все же гол Мигеля де ла Фуэнте отменили - вне игры. Он же опасно пробивал головой - парировано. На 22-й минуте гости все же добились своего -

Хави Эрнандес доставил мяч в штрафную, а Хуан Круз идеально стрельнул с лета (0:1). Памплонцы создали первый реальный момент на 80-й минуте - Аймар Орос зарядил в штангу, а мяч от Хуана Сориано отскочил в сетку - 1:1. Это четвертая ничья в пяти стартовых матчах Ла Лиги.