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Чемпионат Испании. Ла Лига

И снова ничья в Испании: «Осасуна» ушла от поражения в матче с «Леганесом»

17 Августа 2024 • 21:56 Комментировать
Осасуна
1:1
Леганес
окончен

«Осасуна» начала новый сезон домашним матчем против «Леганеса» и рисковала проиграть. Уже на второй минуте гости забили, но все же гол Мигеля де ла Фуэнте отменили - вне игры. Он же опасно пробивал головой - парировано. На 22-й минуте гости все же добились своего -

Хави Эрнандес доставил мяч в штрафную, а Хуан Круз идеально стрельнул с лета (0:1). Памплонцы создали первый реальный момент на 80-й минуте - Аймар Орос зарядил в штангу, а мяч от Хуана Сориано отскочил в сетку - 1:1. Это четвертая ничья в пяти стартовых матчах Ла Лиги.

Протокол игры  
Осасуна1:1Леганес
  22'Круз Хуан (0:1)
(1:1) Сориано Хуан80'  
Эррера СерхиоАресо ХесусКатена АлехандроЭррандо Хорхе  82'Бретонес Абель 60' (Круз Хуан ( 60'  74'Раба Даниэль 64') Муньос Икер 46' (Монкайола Хон ( 46'  89') Торро ЛукасГомес Мойсес 60' (Сарагоса Брайан ( 60') Орос Аймар 90' (Гарсия Рауль ( 90') Будимир АнтеГарсия Рубен 79' (Пенья Рубен ( 79')
Запасные: Унаи ГарсияАйтор ФернандесВидаль НачоБенито ИкерМартинес Хавьер IIИбаньес ПаблоСтаматакис Димитриос
Сориано Хуан  61'Розье Валентен  31'Арамбарри Аритц 88' (Тапия Ренато ( 88') Гонсалес Серхио VIЭрнандес Хави VБрашанац Дарко 88' (Лопес Роберто III ( 88') Неу ИванКруз Хуан 64' (Раба Даниэль ( 64') Сиссе Сейдуба 74' (Julian Chicco ( 74') Франкеза ЭнрикДе ла Фуэнте Мигель 88' (Гарсиа Диего ( 88')
Запасные: _AlvinОскар РодригесДмитрович МаркоLalo AguilarAlex GilCarlos GuiraoУрбаэс Хоао
17 августа. Стадион "Эль-Садар".
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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Леганес

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