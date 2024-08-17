Флик определился с составом «Барселоны» на матч первого тура Ла Лиги

«Барселона» проведёт первый официальный матч под руководством Ханса-Дитера Флика.

Противостоять каталонцам во встрече стартового тура нового розыгрыша Ла Лиги будет «Валенсия». Поединок стартует в 22:30 по московскому времени.

Состав «сине-гранатовых» выглядит следующим образом: Тер Штеген – Бальде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Кунде – Касадо, Берналь – Ферран Торрес, Ямаль, Рафинья – Левандовски.

В запасе остались: Педри, Пенья, Пабло Торре, Кристенсен, Пау Виктор, Эрик Гарсия, Астралага, Валле, Форт, Мартин, Домингес.

Некоторые футболисты не зарегистрированы клубом, поэтому не смогут принять участие в матче.