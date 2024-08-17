Звёздный игрок «Барселоны» сообщил клубу о намерении уйти

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган намерен покинуть клуб в ближайшее время.

33-летний футболист принял окончательное решение сменить обстановку. По сведениям Sport, Гюндоган уже сообщил тренеру Хансу-Дитеру Флику и спортивному директору Деку о своих планах. Немецкий хавбек надеется покинуть ряды «сине-гранатовых» до конца месяца.

Илкай Гюндоган перебрался в «Барселону» летом прошлого года на правах свободного агента. До переезда в Каталонию игрок на протяжении семи лет выступал в Англии за «Манчестер Сити».

Действующий контракт Гюндогана рассчитан до середины следующего года.