Три клуба Ла Лиги готовы арендовать Роке у «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Витор Роке может отправиться за практикой в другой клуб Ла Лиги.

Каталонцам интересны варианты с арендой 19-летнего футболиста, поскольку тот не проходит в стартовый состав. По информации журналиста Рохера Торельо, «Жирона», «Бетис» и «Реал Сосьедад» готовы арендовать бразильца до конца текущего сезона. Впрочем, никто из претендентов пока не обратился с конкретным предложением.

На счету Витора Роке два забитых мяча в 16 матчах за «Барселону».

Сегодня команда Ханса-Дитера Флика сыграет против «Валенсии» в поединке первого тура Ла Лиги. Встреча начнётся в 22:30 по московскому времени. Роке в настоящее время не заявлен на игры чемпионата Испании.