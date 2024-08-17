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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Вилла Месси на Ибице была построена с нарушениями

17 Августа 2024 • 16:32 Комментировать (1)

Мы уже сообщали о скандале вокруг виллы Лионеля Месси, вандалы от экологии облили её краской и оставили послание «робин гуда» - дескать, нехорошо быть богатым, подумай и о планете. В результате разгорелись обсуждения, которые вряд ли сейчас нужны Месси.

Так, сообщается, что вилла, которую он приобрёл в 2022 году, то есть уже после расставания с «Барселоной», была построена с нарушениями, а обошлась она суперзвезде в 11 миллионов евро. Вряд ли Месси заставят её разрушить, но известного рода «геморрой» футболисту сейчас, похоже, обеспечен.

Напомним, что сейчас Месси выступает в Соединённых Штатах Америки.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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Комментарии (1) Все комментарии
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andi
17 Августа 2024 в 17:04
На кол обладателя фиктивных З/М.
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