Отпуск в течение сезона: Анчелотти рассказал о необычном решении «Реала»

В «Реале» приняли решение о том, как помочь футболистам справляться с напряжённым графиком матчей.

«Мы пока не думаем о сезоне 2025/2026, но он может стартовать раньше из-за чемпионата мира. Игрокам нужен отдых. Мы думаем о том, чтобы предоставлять игрокам индивидуальный отпуск. Например, чтобы футболист провёл неделю с семьёй. Особенно это касается сборников – они мало отдыхают. Мы оцениваем ситуацию с медиками и специалистами по физподготовке.

Например, если Винисиус сыграет за сборную Бразилии две игры, он может получить отпуск на четыре или пять дней. Тогда он пропустит один матч команды. Мы собираемся это сделать», - цитирует Анчелотти Marca.