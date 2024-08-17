«Барселона» сообщила хорошую новость о Педри

Полузащитник Педри полностью восстановился после травмы, полученной на чемпионате Европы. Педри получил зелёный свет от медиков и готов принять участие в субботнем матче первого тура Ла Лиги против «Валенсии». Об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

А вот полузащитник Илкай Гюндоган в заявке отсутствует – он пропустит матч в качестве меры предосторожности после получения болезненного удара в игре против «Монако». Из-за травм не сыграют за «Барселону» в первом матче чемпионата Рональд Араухо, Гави и Френки де Йонг.

Матч «Валенсия» - «Барселона» стартует в 22:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.