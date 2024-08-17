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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сообщила хорошую новость о Педри

17 Августа 2024 • 14:24 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
1 4.90 X 3.90 2 1.73
Через 6 ч. 54 мин.

Полузащитник Педри полностью восстановился после травмы, полученной на чемпионате Европы. Педри получил зелёный свет от медиков и готов принять участие в субботнем матче первого тура Ла Лиги против «Валенсии». Об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

А вот полузащитник Илкай Гюндоган в заявке отсутствует – он пропустит матч в качестве меры предосторожности после получения болезненного удара в игре против «Монако». Из-за травм не сыграют за «Барселону» в первом матче чемпионата Рональд Араухо, Гави и Френки де Йонг.

Матч «Валенсия» - «Барселона» стартует в 22:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.  

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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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14:31 · Испания. Ла Лига
Флик ответил, будет ли «Барселона» конкурировать с «Реалом»
14:21 · Испания. Ла Лига
Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб «Барселоны» спустя месяц официально
14:14 · Англия. Премьер-лига
Мендеш ведёт переговоры по будущему Канселу
12:41 · Англия. Премьер-лига
Рафинья и Гюндоган получили щедрые предложения из Саудовской Аравии
11:54 · Англия. Премьер-лига
Слот прокомментировал сорвавшийся трансфер Субименди в «Ливерпуль»
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продолжает интересоваться Диасом, но есть проблема
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