Анчелотти рассказал, как проходит адаптация Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как проходит период адаптации нападающего Килиана Мбаппе в новой команде. Напомним, «королевский клуб» подписал француза этим летом на правах свободного агента из «ПСЖ».

«Мы приветствуем новичков так, чтобы они чувствовали себя хорошо. В лице Килиана Мбаппе в нашу команду пришёл необыкновенный талант, который очень хорошо вписался в раздевалку, но при этом проявил скромность», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Мбаппе уже дебютировал за «Реал» в Суперкубке УЕФА против «Аталанты», где забил гол и помог «сливочным» одержать победу 2:0.