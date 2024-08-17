Анчелотти: «Позиция Беллингема не изменится в новом сезоне»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, на какой позиции будет играть полузащитник Джуд Беллингем в новом сезоне. Напомним, в прошлом сезоне англичанин действовал на позиции «десятки».

«Позиция Беллингема не изменится в новом сезоне. Он будет действовать в том же амплуа, что и в прошлой кампании», – сказал Анчелотти на пресс-конференции в преддверии первого тура чемпионата Испании.

Беллингем в прошлом розыгрыше чемпионата Испании забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром мадридского «Реала». «Королевский клуб» прошлым летом заплатил за Джуда 103 миллиона евро дортмундской «Боруссии».