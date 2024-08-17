Анчелотти: «Мы скучаем по Кроосу»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что ему не хватает в составе полузащитника Тони Крооса. Напомним, этим летом немецкий хавбек завершил свою профессиональную карьеру.

«Конечно, мы скучаем по Кроосу. Невозможно найти такого же футболиста, как Тони, но нам нужно адаптироваться к ситуации», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Кроос за свою карьеру 6 раз выигрывал Лигу чемпионов. 5 из этих трофеев Тони выиграл в составе мадридского «Реала». «Сливочные» не стали покупать футболиста на замену полузащитнику. Руководство решило довериться молодым игрокам, которые уже имеются в составе.