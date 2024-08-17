Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Мы скучаем по Кроосу»

17 Августа 2024 • 13:37 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
1 7.70 X 4.30 2 1.45
18.08 22:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что ему не хватает в составе полузащитника Тони Крооса. Напомним, этим летом немецкий хавбек завершил свою профессиональную карьеру.

«Конечно, мы скучаем по Кроосу. Невозможно найти такого же футболиста, как Тони, но нам нужно адаптироваться к ситуации», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Кроос за свою карьеру 6 раз выигрывал Лигу чемпионов. 5 из этих трофеев Тони выиграл в составе мадридского «Реала». «Сливочные» не стали покупать футболиста на замену полузащитнику. Руководство решило довериться молодым игрокам, которые уже имеются в составе.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Тони Кроос ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Августа
13:47
Анчелотти рассказал, как проходит адаптация Мбаппе
13:41
Анчелотти: «Позиция Беллингема не изменится в новом сезоне»
13:37
Анчелотти: «Мы скучаем по Кроосу»
13:29
Анчелотти: «Нам не нужен новый центральный защитник, Алаба скоро возвращается»
16 Августа
02:17
В «Реале» определились с планами на Родриго
15 Августа
23:59
В «Реале» считают, что на рынке нет игроков, способных усилить команду Анчелотти
19:44
Появилась информация о будущем Флорентино Переса в «Реале»
19:31
Полузащитник «Реала» уйдёт в другой клуб Ла Лиги
03:44
Анчелотти: «Для «Реала» трансферный рынок закрыт»
14 Августа
14:25
Камавинга пропустит 6-7 недель из-за травмы
03:20
Винисиус не переедет в Саудовскую Аравию
13 Августа
21:44
Анчелотти ответил, будет ли Мбаппе бить пенальти
21:25
Анчелотти рассказал, как «Реалу» заменить Крооса
21:13
Анчелотти: «Лунин — важная часть «Реала»
20:53
Анчелотти отреагировал на информацию о возможном переезде Винисиуса в Саудовскую Аравию
20:11
Анчелотти продолжает видеть в Модриче лидера
13:45
Пеллегрини: «Соперники «Реала» всегда признают их величие»
09:29
Себальос хочет покинуть «Реал», но клуб не получал по нему никаких предложений
01:29
Анчелотти – второй в рейтинге лучших тренеров мира от известного канала, Клопп – третий 3
12 Августа
23:09
Клуб из Саудовской Аравии сделает предложение по Винисиусу в ближайшие дни – названа сумма
15:47
Саудовский клуб готов выложить 1 миллиард евро за Винисиуса 4
01:13
Звёздный игрок «Реала» отклонил невероятное предложение из Саудовской Аравии
00:47
«Барселона» может перехватить звёздную трансферную цель «Реала» 1
11 Августа
23:53
Оуэн – о будущем Трента в «Ливерпуле»: «Только «Реал» может заставить его уйти»
23:03
«Реал» нашёл нового защитника в Бразилии
09 Августа
23:18
Юный талант из «Реала» выбыл на 6-7 месяцев из-за тяжёлой травмы
08:12
Родриго принял окончательное решение по будущему в «Реале»
07:02
Эндрик оценил Беллингема выше Неймара – это высмеял игрок «Барселоны» 12
05:40
Рамос отреагировал на решение Пепе завершить карьеру
05:13
Гюндоган поделился мнением о Гюлере
01:02
В «Реале» положительно отзываются о поведении Мбаппе
08 Августа
21:47
«Реал» готовит предложение по Ромеро
19:19
Пепе — о «Реале»: «Это было нечто особенное»
15:31
Дани Фернандес: В «Реале» любовался действиями Модрича
07 Августа
06:52
Анчелотти: «Тчуамени не будет играть в защите»
06:08
Себальос дал ответ на вопрос о будущем в «Реале» 1
05:26
Анчелотти ответил, почему Гюлер и Эндрик пропустили матч с «Челси»
04:49
Браим Диас высказался о конкуренции с Мбаппе и Эндриком в «Реале»
04:15
«Челси» снова проиграл в предсезонном матче – на этот раз «Реалу»
01:00
Винисиус и Родриго выйдут в основе «Реала» в матче с «Челси»
06 Августа
14:14
Стало известно, кто будет первым пенальтистом «Реала» 1
04:45
Эндрик назвал топ-5 претендентов на «Золотой мяч» 9
03:58
«Тоттенхэм» запросил у «Реала» невероятную сумму за Ромеро 2
03:25
Мареска ответил на высказывание Анчелотти про «Челси»
03:08
Кроос назвал сходства Роналду и Модрича
01:49
«Реал» пытался подписать звезду сборной Аргентины
01:34
Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» 3
00:01
Кроос: «Возможно, я бы получил «Золотой мяч», если бы Германия выиграла Евро»
05 Августа
23:04
Кроос поделился мнением о Роналду
22:54
Кроос рассказал, какая футбольная работа его привлекает
03:23
Анчелотти рассказал, как Винисиус подставил Беллингема 1
00:56
Вингер сборной Англии Гордон назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось играть
04 Августа
22:26
«Реал» расстанется с восходящей звездой
03 Августа
22:26
В «Реале» поражены Гюлером 2
29 Июля
03:37
Эндрик: «Очень благодарен Винисиусу, Родриго и Милитао за поддержку»
03:22
«Реал» намерен подписать сразу двух звёздных защитников в 2025 году 2
02:30
В «Реале» не хотят, чтобы Эндрик повторил судьбу Роке в «Барселоне»
00:58
Кроос рассказал, какое игровое качество Гюлера его восхищает
28 Июля
23:42
Кроос: «Сейчас мало таких игроков, как Гюлер»
27 Июля
23:07
Инсайдер Романо ответил, может ли кто-то покинуть «Реал» 1
04:00
Браим Диас назвал своих лучших друзей в «Реале»
02:50
Браим Диас: «Мбаппе очень быстро адаптируется в «Реале»
02:09
Куртуа рассказал, как на «Реал» повлияет приход Мбаппе 1
00:12
«Реал» не договорился с Дэвисом
26 Июля
16:21
В «Реале» переживают из-за ситуации с Алабой
06:04
Агент Бастони назвал два топ-клуба, которые хотели подписать игрока
05:16
Анчелотти сыграл ключевую роль в сделке по новому контракту Менди с «Реалом»
24 Июля
23:35
Хуммельс не подходит «Реалу»
23:01
В «Реале» считают, что центр обороны команды полностью укомплектован и без трансферов
21:56
В «Баварии» опасаются ухода Киммиха в «Реал»
02:00
Эндрик: «В Мадриде мне нравится всё»
00:26
Александер-Арнольд назвал свой любимый стадион вне Англии
23 Июля
02:54
Александер-Арнольд: «Беллингем поможет сборной Англии выигрывать турниры»
22 Июля
02:37
Бензема: «Игроки приходят и уходят, но «Реал» всегда будет лучшим в мире»
02:15
Роналдо рассказал, что думает о новичке «Реала» Эндрике
01:54
Бензема: «Я знал, что Мбаппе окажется в «Реале»
01:05
Бензема: «Винисиус заслужил «Золотой мяч»
00:26
Хави пытался переманить Эндрика в «Барселону», но игрок выбрал «Реал»
21 Июля
23:53
Новичок «Реала» Эндрик: «Мне не нужен психолог»
23:02
«Реал» может не подписать ни одного игрока до закрытия трансферного окна
03:09
Контракт Эндрика с «Реалом» официально вступил в силу – игроку исполнилось 18 лет
20 Июля
05:08
Стало известно, как приход Мбаппе повлияет на позицию Беллингема
04:03
Видаль назвал десятку лучших клубов 2024 года: «Бавария» – третья, «Барселона» – четвёртая
03:04
В «Реале» определились с планами по новому центральному защитнику 1
19 Июля
06:14
Йоро – самый дорогой игрок не старше 18 лет в истории, он обошёл бразильцев из «Реала»
01:44
«Реал» намерен продлить контракты ещё двух важных игроков
01:12
Романо: «Беллингем и Трент обсуждают «Реал»
18 Июля
23:26
Стало известно, как сорвался переход Йоро в «Реал»
17 Июля
05:51
Вальехо принял решение по будущему в «Реале»
05:26
«Реал» может сделать Мастантуоно самым дорогим игроком в истории аргентинского футбола
04:48
Беллингем прокомментировал приветственный пост Мбаппе
04:04
Мбаппе отказался от операции
03:12
«Реал» потеряет Беллингема на два-три месяца
02:07
«Барселона» видит в Нико Уильямсе своего Мбаппе
16 Июля
22:53
Стало известно, сколько «Реал» предложил за Йоро
05:54
Йоро не хочет в «Манчестер Юнайтед» – его интересуют только два клуба 2
02:25
Стало известно, какая посещаемость ожидается на презентации Мбаппе в «Реале»
15 Июля
03:48
Озил рассказал, из-за кого перешёл в «Реал» в 2010 году
03:03
Озил назвал лучший период в своей карьере
14 Июля
03:23
Эндрик: «С Мбаппе «Реал» будет похож на команду из видеоигры» 2
00:15
Фитнес-тренер «Реала» будет готовить Мбаппе по программе Роналду 1
13 Июля
22:44
В «Реале» приняли решение по замене Кроосу
02:17
Ямаль рассказал, звал ли его Карвахаль в «Реал»
01:40
«Реал» не станет платить 50 млн евро за Йоро
01:02
Агуэро рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»
12 Июля
22:48
Глава Ла Лиги: «Европейский футбол отвергает идеи Переса, но он этого не видит»
11 Июля
02:46
Экс-кандидат на пост президента «Барселоны»: «Я бы не променял Ямаля на Мбаппе» 2
02:38
«Реал» выдвинул условие Йоро, которого хочет перехватить «Манчестер Юнайтед»
09 Июля
23:45
Экс-игрок сборной Англии: «Мбаппе придётся переучиваться в «Реале»
08 Июля
02:21
«Реал» может подписать Дэвиса и сохранить Менди
01:34
Начо собрал идеального футболиста, назвав Месси, Роналду, Мбаппе и себя
07 Июля
23:40
Эндрик: «Мои мысли уже связаны с «Реалом»
23:23
«Бавария» близка к потере важного игрока
22:59
Французский вундеркинд «одержим» идеей перехода в «Реал», переговоры продолжаются
04 Июля
04:13
Романо: «Реал» не отказался от подписания Дэвиса»
00:30
Йоро вынуждает «Лилль» продать его в «Реал»
03 Июля
23:28
«Реал» продлил контракты двух важных сотрудников из тренерского штаба Анчелотти
02 Июля
04:11
Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии 3
01:09
Стало известно, в какой клуб хочет перейти Рабио 1
01 Июля
01:12
Кроос официально перестал считаться игроком «Реала»
29 Июня
00:27
Карвахаль обратился к Хоселу, покинувшему «Реал»
28 Июня
06:48
Фермин Лопес: «Барселона» не боится Мбаппе»
05:41
Начо: «Мне хотелось сыграть с Мбаппе в «Реале»
01:12
Карвахаль признался, что понимает решение Хоселу уйти из «Реала» 1
00:50
Карвахаль: «Думаю, я лучший правый защитник в мире» 1
27 Июня
22:37
«Реал» заинтересовался защитником сборной Италии
26 Июня
04:50
Две восходящие звезды приняли решение перейти в «Реал»
01:43
Анчелотти обратился к Начо, решившему уйти из «Реала»
24 Июня
22:45
«Лилль» снизит требования по Йоро, на которого претендует «Реал»
23 Июня
04:10
Родриго: «Я готов играть на любой позиции»
02:32
Родриго рассказал, что думает об игре с Мбаппе
00:46
Родриго назвал своего товарища по «Реалу» лучшим игроком в мире
22 Июня
05:08
Потенциальный новичок «Реала» Йоро сравнил Ямаля и Гюлера
04:41
Аль-Хелаифи лично попробует убедить Йоро перейти в «ПСЖ» вместо «Реала»
03:46
Эндрик: «Реал» – самый большой клуб в мире, а не один из»
20 Июня
01:10
«Реал» договорился с восходящей звездой
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дзюба выбрал новый клуб УЕФА обновил рейтинг клубов, «Реал» – на втором месте Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» Джикия и Соболев могут снова оказаться в одной команде Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе Тренер выбрал клуб для Зиньковского, который может реанимировать его Станкович поставил крест на игроке в «Спартаке» «Манчестер Сити» может подписать звезду «Барселоны» с ценником в 80 млн евро Фати выбрал клуб, куда хочет уйти из «Барселоны» Беллингем оценил игру Мбаппе в дебютном матче за «Реал»
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение
Спортивные новости
Экс-хоккеист СКА отреагировал на новость о том, что КХЛ может пополнить команда из Сербии Официально: Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся 21 декабря Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.08.24 в 20:00
Осасуна Осасуна
Леганес Леганес
1.73 3.65 4.40
Видео
17.08.24 в 22:30
Валенсия Валенсия
Барселона Барселона
4.20 3.85 1.73
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Августа
13:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, как проходит адаптация Мбаппе
13:41 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Позиция Беллингема не изменится в новом сезоне»
13:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мы скучаем по Кроосу»
13:29 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Нам не нужен новый центральный защитник, Алаба скоро возвращается»
09:23 · Англия. Премьер-лига
Мамардашвили перейдёт в «Ливерпуль» и сразу отправится в аренду в «Борнмут»
00:51 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» и «Севилья» набрали по очку в матче с автоголами и фатальным рикошетом
16 Августа
23:10 · Испания. Ла Лига
«Ренн» близок к договорённости по трансферу игрока «Барселоны»
22:05 · Испания. Ла Лига
«Сельта» добыла волевую победу над «Алавесом»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Мамардашвили в «Ливерпуль» может сорваться
20:59 · Англия. Премьер-лига
Де Йонга не будет в «Манчестер Юнайтед»
20:23 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Реал Сосьедад» проведут новый раунд переговоров по Мерино слухи
18:26 · Испания. Ла Лига
Флик: Ольмо не готов играть 2
17:26 · Испания. Ла Лига
Пау Лопес сменил «Марсель» на «Жирону» официально
16:43 · Испания. Сегунда
Абаскаль проиграл свой первый матч в качестве тренера «Гранады» 2
14:37 · Испания. Ла Лига
Флик высказался о кадровой ситуации в «Барселоне»
14:31 · Испания. Ла Лига
Флик ответил, будет ли «Барселона» конкурировать с «Реалом»
14:21 · Испания. Ла Лига
Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб «Барселоны» спустя месяц официально
14:14 · Англия. Премьер-лига
Мендеш ведёт переговоры по будущему Канселу
12:41 · Англия. Премьер-лига
Рафинья и Гюндоган получили щедрые предложения из Саудовской Аравии
11:54 · Англия. Премьер-лига
Слот прокомментировал сорвавшийся трансфер Субименди в «Ливерпуль»
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продолжает интересоваться Диасом, но есть проблема
05:37 · Испания. Ла Лига
Ленгле может сыграть за «Барселону» впервые более чем за два года
02:17 · Испания. Ла Лига
В «Реале» определились с планами на Родриго
01:28 · Испания. Ла Лига
Мбаппе забил 10000-й гол «Реала» 2
00:33 · Испания. Ла Лига
«Бетис» с «Жироной» также сыграли вничью 1
Все новости
Рекомендуем