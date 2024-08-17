Анчелотти: «Нам не нужен новый центральный защитник, Алаба скоро возвращается»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что его команде не нужен новый центральный защитник. Австриец Давид Алаба скоро должен вернуться в строй.

«Нам не нужен новый центральный защитник, Алаба скоро возвращается», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Реал» находится в поисках нового центрального защитника. Команду Карло Анчелотти связывали с Эмериком Лапортом из «Аль-Насра», но сделку согласовать не удалось.

Напомним, Давид Алаба травмировал крестообразные связки колена в декабре прошлого года и с тех пор не выходил на поле.