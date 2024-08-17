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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус — король финальных матчей, он ключевой игрок «Реала»

17 Августа 2024 • 12:00 Комментировать

Бразилец набрал 11 результативных действий в 11 финалах, в которых он играл за «Реал» Мадрид. Он забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Приход французской звезды, Килиана Мбаппе, на данный момент не изменил микроклимат в «королевском» клубе, поддерживая тот победный импульс, который сформировался по ходу прошлого сезона. Мбаппе сыграл первый матч в футболке «Реала» в Суперкубке УЕФА и сразу же отметился голом.

Нападающий прибыл в Мадрид со «званием», как один из лучших футболистов современности. С первого дня в новой команде Мбаппе смирился, что будет играть для команды, а не для имени.

«Здесь нет принцев и королей», — это сказал Карло Анчелотти на пресс-конференции после матча с «Аталантой». Тренер ясно дал понять, что в «Реале» есть чёткая система, у него команда с самой качественной атакой на континенте и человек, который всегда грациозно появляется в решающие моменты – Винисиус Жуниор.

Винисиус — ключевой игрок «Реала»

Бразильский вингер провёл свой одиннадцатый финал в составе «Реала». Он выиграл их все, кроме Суперкубка Испании 2023 года против «Барселоны» Хави (1:3). Его показатели в решающих матчах объясняют, почему Винисиус является одним из ключевых игроков в мире на крупных турнирах.

В одиннадцати сыгранных финалах на его счету 11 результативных действий: 7 голов и 4 результативные передачи. В двух финалах Лиги чемпионов, в которых он участвовал, Винисиус забил два гола: один принёс Мадриду четырнадцатый титул Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0, сезон-2021/22) в Париже, а другой поставил точку в матче против дортмундской «Боруссии» (2:0) в прошлом сезоне.

В двух матчах за Суперкубок УЕФА, в которых участвовал Винисиус, он сделал две результативные передачи: одну – для Бензема против «Айнтрахта» во Франкфурте в 2022 году, а другую – для Феде Вальверде в среду против «Аталанты». Он также сыграл решающую роль в матче против «Осасуны» в финале Кубка Испании, ассистировав Родриго 1:0 в Ла Картухе.

Без сомнения, самый яркий матч Винисиус выдал в Суперфинале Кубка Испании в 2024 году, когда «Реал» разгромил «Барсу» 4:1. Тогда Вини оформил хет-трик ещё в первом тайме.

Очевидный прогресс

Влияние Винисиуса на игру и результаты «Реала» с годами росло в геометрической прогрессии. Настолько, что в своих первых трёх финалах в двух из них он выходил на замену, и ни в одном ему не удалось забить или сделать результативную передачу.

Кроме того, Винисиус уже имеет в составе «сливочных» 13 титулов перед седьмым сезоном в мадридском клубе. Если представить карьеру бразильца в контексте, то Рауль и Криштиану, например, завоевали по 16 титулов каждый. Воспитанник «Реала» провёл 16 сезонов в команде, а португалец – 9.


Можно ли назвать Винисиуса главной звездой «Реала»?
Да, заслужил Нет, там есть Мбаппе, Беллингем
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