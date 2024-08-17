Самые дорогие трансферы лета в Ла Лиге

Новый сезон испанской Ла Лиги уже стартовал! Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает вам о самых крупных трансферах текущего лета в Испании.

5-е место: Александр Сорлот из «Вильярреала» в «Атлетико» (32 млн евро)

Летом 28-летним норвежцем интересовались «Барселона» и «Рома», но если каталонцы отпали, посчитав сумму за Сорлота завышенной, то римляне просто решили сделать ставку на другого форварда. «Атлетико» же очень нужен был новый нападающий, поэтому клуб спокойно выложил необходимую для трансфера сумму.

4-е место: Рубен Ле Норман из «Реал Сосьедада» в «Атлетико» (34,5 млн евро)

Один из самых прогрессирующих защитников заслуженно отправился на повышение, но переход именно в «Атлетико» стал не самым очевидным. Зимой за Ле Норманом охотились «Реал», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», но по каким-то причинам все они отвалились, а «Атлетико» уверенно вошёл и заплатил 34,5 млн евро. Покупка 27-летнего испанца стала самой дорогой в истории для «Атлетико» на позицию защитника.

3-е место: Эндрик из «Палмейраса» в «Реал» (47,5 млн евро)

Самый талантливый бразилец на данный момент был выкуплен «Реалом» ещё в 2022 году из «Палмейраса». Эндрику тогда было 16 лет, но по правилам ФИФА международные трансферы разрешены только по достижении игроком совершеннолетия, поэтому официально форвард присоединился к команде текущим летом.

2-е место: Дани Ольмо из «РБ Лейпцига» в «Барселону» (55 млн евро)

Давненько не видели мы «Барселону» в подобных рейтингах, но нынешним летом «сине-гранатовые» удивляют своей активностью. Помимо покупки одного из лучших игроков сборной Испании на Евро-2024, «Барселона» работает над ещё одним громким трансфером, который может отодвинуть Ольмо в данном списке на третью позицию.

1-е место: Хулиан Альварес из «Манчестер Сити» в «Атлетико» (75 млн евро)

Вряд ли кто-то мог ожидать этот трансфер. В этой сделке много нелогичного, ведь Альварес привык играть совсем не в тот футбол, который у Диего Симеоне в «Атлетико», пусть он и немного изменил свои взгляды в последнее время. Непривычно и то, что «Атлетико» давненько не тратил столько денег на одно трансферное окно, а покупка Альвареса и вовсе стала второй по стоимости в истории клуба.

Топ-5 самых дорогих трансферов лета в АПЛ

Топ-5 самых дорогих трансферов лета в Серии А

Дмитрий Миляев