Куцая «Барселона» против «Валенсии»: Возможные стартовые составы на матч Ла Лиги

В первом туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет на выезде против «Валенсии». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет ориентировочные стартовые составы команд на этот матч.

«Валенсия»: Димитриевски, Хесус Васкес, Таррега, Москера, Корреа, Диего Лопес, Пепелу, Гильямон, Фулкье, Дуро, Рафа Мир.

«Барселона»: тер Штеген, Бальде, Кубарси, Кристенсен, Кунде, Берналь, Гюндоган, Рафинья Диас, Торре, Ямаль, Левандовски.

Подписавший недавно контракт с «Барселоной» полузащитник Дани Ольмо не сможет принять участие в предстоящем матче. Он не зарегистрирован для участия в Ла Лиге и ещё не набрал форму.

Травмированы у каталонцев хавбеки Педри, Гави и Френки де Йонг. До сих пор не зарегистрированы, кроме Ольмо, ещё несколько футболистов каталонского клуба.

В стане «Валенсии» повреждения были у вратаря Хауме Доменеке, полевых игроков Самуэля Кастильехо, Муктара Дьякаби, Хосе Гайя, Серхи Каньоса и Франа Переса.

Так как голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили находится в шаге от трансфера в «Ливерпуль», ожидается дебют за «летучих мышей» Столе Димитриевски, пришедшего в команду этим летом из «Райо Вальекано».

В предыдущем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место, набрав 85 очков, в то время как «Валенсия» финишировала девятой с 49 баллами.

В предсезонных товарищеских матчах «Барселона» встречалась с испанским «Олотом» (1:0), «Манчестер Сити» (2:2, пен. 4:1), мадридским «Реалом» (2:1), «Миланом» (2:3, пен. 3:4), а также с «Монако» (0:3).

«Валенсия» в летних контрольных матчах играла с испанским «Кастельоном» (0:0), «Алавесом» (0:1), ПСВ (1:2), «Леванте» (0:0), «Лидсом» (1:2) и франкфуртским «Айнтрахтом» (3:2).

Матч «Валенсия» – «Барселона» начнётся сегодня, 17 августа, на «Месталье» в 22 часа 30 минут по московскому времени. За ходом игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на LiveResult.Ru.

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Кирилл Иванцов