«Лас-Пальмас» и «Севилья» набрали по очку в матче с автоголами и фатальным рикошетом

Матч «Лас-Пальмас» - «Севилья» получился самым событийным и результативным в первом туре Ла Лиги. На 25-й минуте Адриа Педроса обострил игру, и мяч от Алехандро Суареса влетел в сетку ворот. Оливер Макбарни едва не отличился, но вратарь смог перевести мяч в штангу. Кирьян Родригес на 42-й минуте отдавал передачу, и Танги Ньянзу стал автором автогола.
После перерыва Исаак Ромеро Берналь сделал все, чтобы Хуанлу Санчесу осталось поразить пустую часть ворот - 1:2. Но вскоре Сандро Рамирес при помощи рикошета сравнял счет - 2:2.
Протокол игры
|25'Суарес Алехандро (0:1)
|(1:1) Ньянзу Танги42'
|61'Хуанлу Санчес (1:2)
|(2:2) Рамирес Сандро71'
Силлессен Яспер•Парк Марвин76' (Росада Виктор (76') • 81'Суарес Алехандро•Мармол Мика• 90'Муньос Алекс69' (Фустер Мануэль (69') •Родригес Кирьян•Луаодис Энзо69' (Маккенна Скотт (69') •Мата Хайме68' (Рамирес Сандро (68') •Муньос Хави•Молейро Альберто87' (Aboubacar Bassinga (87') •Макбарни Оливер87' (Кардона Марк (87')
Нюланд Эрьян•Кармона Хосе Анхель•Ньянзу Танги•Гудель Неманья•Педроса Адриа• 80'Окампос Лукас•Хуанлу Санчес 34'83' (Фернандес Жерар (83') •Агум Люсьен•Соу Джибрил•Лукебакио Доди74' (Навас Хесус (74') •Берналь Исаак Ромеро83' (Салас Кике (83')
16 августа. Стадион "Гран Канария".
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