«Лас-Пальмас» и «Севилья» набрали по очку в матче с автоголами и фатальным рикошетом

Матч «Лас-Пальмас» - «Севилья» получился самым событийным и результативным в первом туре Ла Лиги. На 25-й минуте Адриа Педроса обострил игру, и мяч от Алехандро Суареса влетел в сетку ворот. Оливер Макбарни едва не отличился, но вратарь смог перевести мяч в штангу. Кирьян Родригес на 42-й минуте отдавал передачу, и Танги Ньянзу стал автором автогола.

После перерыва Исаак Ромеро Берналь сделал все, чтобы Хуанлу Санчесу осталось поразить пустую часть ворот - 1:2. Но вскоре Сандро Рамирес при помощи рикошета сравнял счет - 2:2.