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«Ренн» близок к договорённости по трансферу игрока «Барселоны»

16 Августа 2024 • 23:10 Комментировать

«Ренн» работает над трансфером футболиста «Барселоны». Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, французский клуб близок к договорённости с «сине-гранатовыми» по защитнику Микаилу Файе.

«Ренн» может купить Файе в обозримом будущем за 10 миллионов евро. Сумма может вырасти на 5 миллионов за счёт бонусов. В соглашении может быть прописан пункт об обратном выкупе за 30 миллионов евро.

В то же время французский клуб ещё не договорился с представителями игрока об условиях контракта.

Микаилу Файе 20 лет, за первую команду «Барселоны» он ещё ни разу не играл.

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Барселона Ренн трансферы футбола - лето 2024 Микаил Файе ещё теги
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