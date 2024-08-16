«Ренн» близок к договорённости по трансферу игрока «Барселоны»

«Ренн» работает над трансфером футболиста «Барселоны». Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, французский клуб близок к договорённости с «сине-гранатовыми» по защитнику Микаилу Файе.

«Ренн» может купить Файе в обозримом будущем за 10 миллионов евро. Сумма может вырасти на 5 миллионов за счёт бонусов. В соглашении может быть прописан пункт об обратном выкупе за 30 миллионов евро.

В то же время французский клуб ещё не договорился с представителями игрока об условиях контракта.

Микаилу Файе 20 лет, за первую команду «Барселоны» он ещё ни разу не играл.