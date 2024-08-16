«Сельта» добыла волевую победу над «Алавесом»

Чемпионат Испании стартовал с двух ничейных результатов в четверг, и в пятницу «Сельта» с «Алавесом» также были близки к тому, чтобы набрать по одному очку. Проблемы у хозяев начались на шестой минуте, когда Яго Аспас был удален за неспортивное поведение, но ВАР подсказал арбитру, что лучше показать желтую карточку, что и было сделано. Впрочем, на 17-й минуте «Алавес» повел после удара головой Кике Гарсии. Аспас сравнял счет на 43-й минуте, но снова вмешался ВАР, и гол отменяется по причине офсайда у Анастасиоса Дувикаса, который отдавал последний пас.

Во втором тайме команды упускали супершансы. Илайш Мориба пробил в никуда в шикарной позиции. Позже то же самое у Угол Новоа, а Асьер Вильялибре не смог в упор переиграть голкипера. Но были и голы. На 66-й минуте Виллиот Сведберг дальним выстрелом сравнял счет, а на 84-й минуте хозяева разыграли мяч до верного, и Аспас вырвал победу для «Сельты» - 2:1.