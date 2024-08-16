Флик: Ольмо не готов играть

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о состоянии новичка команды Дани Ольмо.

Напомним, текущим летом «Барселона» купила испанского хавбека у немецкого «РБ Лейпцига».

— Пока Ольмо не в тех кондициях, чтобы выйти на поле. Он поздно начал готовиться к сезону, а все, кто выходит играть, должны быть полностью к этому готовы, — приводит слова Флика Diario AS.

В рамках первого тура нового сезона испанской Ла Лиги «Барселона» сыграет в гостях с «Валенсией». Встреча между командами пройдет в субботу, 17 августа. Начало поединка запланировано на 22:30 по столичному времени.