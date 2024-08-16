Испанский голкипер Пау Лопес стал игроком «Жироны». 29-летний вратарь ушёл в каталонский клуб в аренду. Рассчитано соглашение на один футбольный сезон.

Принадлежат права на Лопеса «Марселю». Контракт с провансальцами связывает игрока до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает новичка «Жироны» в 10 млн евро. Ранее в карьере воспитанника «Эспаньола» были «Тоттенхэм», «Бетис», «Рома» и, разумеется, «Марсель».

«Жирона» уже стартовала в новом сезоне испанской Ла Лиги. Клуб сыграл вничью на выезде с «Бетисом» (1:1) и набрал первый балл в турнирной таблице. «Марселю» предстоит начать новый сезон в субботу поединком с «Брестом».