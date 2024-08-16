Флик высказался о кадровой ситуации в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем против «Валенсии» высказался о кадровой ситуации в команде.

«Регистрация Ольмо? Посмотрим завтра. Ольмо в любом случае ещё не готов играть, ему нужно больше тренировок.

Педри? Я был рад его видеть. Возможно, завтра он сможет выйти во втором тайме. Надеюсь, мы увидим его на поле.

Ямаль готов играть. Де Йонг и Фати? Я настроен оптимистично. У меня нет точной даты их возвращения в строй, но их восстановление движется в правильном направлении», - сказал Флик журналистам.

Матч «Валенсия» - «Барселона» пройдёт в субботу, 17 августа.