Флик ответил, будет ли «Барселона» конкурировать с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции ответил на вопрос, сможет ли его команда конкурировать с «Реалом» в чемпионате Испании.

«Я уже отвечал на этот вопрос раньше. У нас высокий уровень качества, а в футболе всё зависит от того, побеждаешь ты или проигрываешь. Мы будем готовиться к каждой игре.

Я доволен игроками, которые есть в моём распоряжении. Я доверяю клубу и доволен тем, что показывает команда. Когда травмированные вернутся, уверен, мы будем хорошей и сильной командой», - слова Флика приводит Mundo Deportivo.

В первом туре Ла Лиги «Барселона» сыграет против «Валенсии».