Для Тьяго Алькантары пятница является последним днём работы в тренерском штабе «Барселоны». Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба. О вхождении Тьяго в штаб Ханса-Дитера Флика «сине-гранатовые» объявляли месяц назад. При этом отмечалось, что работа была временной.

Дальше вместо Тьяго Алькантары в тренерском штабе «Барселоны» будет работать Арнау Бланко, который ранее тренировал юношескую команду в возрастной категории до 16 лет.

Добавим, что Тьяго Алькантара завершил карьеру этим летом уже в возрасте 33 лет. Испанец принял такое решение из-за частых травм.