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Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб «Барселоны» спустя месяц официально

16 Августа 2024 • 14:21 Комментировать

Для Тьяго Алькантары пятница является последним днём работы в тренерском штабе «Барселоны». Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба. О вхождении Тьяго в штаб Ханса-Дитера Флика «сине-гранатовые» объявляли месяц назад. При этом отмечалось, что работа была временной.

Дальше вместо Тьяго Алькантары в тренерском штабе «Барселоны» будет работать Арнау Бланко, который ранее тренировал юношескую команду в возрастной категории до 16 лет. 

Добавим, что Тьяго Алькантара завершил карьеру этим летом уже в возрасте 33 лет. Испанец принял такое решение из-за частых травм.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Тьяго Алькантара
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