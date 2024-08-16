Ленгле может сыграть за «Барселону» впервые более чем за два года

Центральный защитник Клеман Ленгле уже скоро может вновь сыграть за «Барселону».

29-летний игрок дал согласие на переход в мадридский «Атлетико», однако договорённости между клубами пока нет. Тем временем, по информации Sport, если переход не состоится в кратчайшие сроки, у Ленгле есть все шансы выйти на поле в цветах «Барселоны» в поединке первого тура Ла Лиги против «Валенсии», который состоится в субботу. «Сине-гранатовые» всё ещё не зарегистрировали Иньиго Мартинеса, и его место может занять именно француз.

Свой предыдущий официальный матч за каталонцев Клеман Ленгле провёл больше двух лет назад – в мае 2022 года. Два последующих сезона центрбек провёл в аренде в «Тоттенхэме» и «Астон Вилле».