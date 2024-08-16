В «Реале» определились с планами на Родриго

В прессе постоянно ведутся разговоры о будущем нападающего Родриго в мадридском «Реале». Считалось, что бразилец мог пострадать от прихода в команду Килиана Мбаппе, однако эти предположения не подтвердились в первой официальной игре сезона против «Аталанты» – Карло Анчелотти нашёл место в старте для обоих.

По сведениям Relevo, в «Реале» полностью поддерживают Родриго и рассчитывают на него как на одного из ключевых игроков в начавшемся сезоне. Окружение 23-летнего форварда уже дало понять, что тот совершенно не думает о смене клубной прописки.

Интерес к Родриго приписывался «Манчестер Сити». Контракт футболиста со «сливочными» рассчитан до 2028 года.