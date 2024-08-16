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Мбаппе забил 10000-й гол «Реала»

16 Августа 2024 • 01:28 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Аталанта

Дебютный гол Килиана Мбаппе стал юбилейным для всего мадридского «Реала».

Французский новичок «сливочных» поразил ворота «Аталанты» в недавнем матче Суперкубка УЕФА (2:0), установив на табло итоговый счёт. Как сообщает Madrid Zone со ссылкой на La Galerna, этот гол стал 10000-м за всю историю «Реала». 9999-й мяч мадридского гранда девятью минутами ранее записал себе в актив Федерико Вальверде.

Килиан Мбаппе стал игроком «Реала» в июне, перебравшись из «ПСЖ» на правах свободного агента.

18 августа команда Карло Анчелотти откроет для себя новый сезон Ла Лиги выездным матчем против «Мальорки».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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