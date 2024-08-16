«Бетис» с «Жироной» также сыграли вничью

В новом сезоне чемпионата Испании стартовые матчи заканчиваются вничью. «Жирона», открытие прошлого сезона, не смогла обыграть «Бетис» на выезде, хотя гораздо лучше контролировала мяч.

Уже на шестой минуте корнер с левого фланга стал результативным. Набиль Фекир навесил, а Марк Бартра здорово пробил, опередив Абеля Руиса. Руис мог исправиться на 61-й минуте, но с передачи Янхеля Эрреры в штрафной направил мяч в штангу. И все же каталонцы сегодня не проиграли - на 72-й минуте очередная перепасовка в штрафной, и один из самых активных игроков на поле, Габриэль Мисехой сравнял счет.

1:1 в итоге.