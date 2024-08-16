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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» с «Жироной» также сыграли вничью

16 Августа 2024 • 00:33 Комментировать (1)
Бетис
1:1
Жирона

В новом сезоне чемпионата Испании стартовые матчи заканчиваются вничью. «Жирона», открытие прошлого сезона, не смогла обыграть «Бетис» на выезде, хотя гораздо лучше контролировала мяч.

Уже на шестой минуте корнер с левого фланга стал результативным. Набиль Фекир навесил, а Марк Бартра здорово пробил, опередив Абеля Руиса. Руис мог исправиться на 61-й минуте, но с передачи Янхеля Эрреры в штрафной направил мяч в штангу. И все же каталонцы сегодня не проиграли - на 72-й минуте очередная перепасовка в штрафной, и один из самых активных игроков на поле, Габриэль Мисехой сравнял счет.

1:1 в итоге.

Протокол игры  
Бетис1:1Жирона
(1:0) Бартра Марк6'  
  72'Мисехой Габриэль (1:1)
Силва РуиСабали ЮссуфБартра МаркЛьоренте ДиегоПерро Ромен  83'Рока Марк 77' (Кардозо Джонни ( 77') Карвалью Вилльям 77' (Алтимира Серхи ( 77') Форнальс Пабло 59' (Эз Абде ( 59') Фекир НабильХуанми Мигель 59' (Родри Родриго ( 59') Руибаль Айтор  87' 70' (Авила Эсекьель ( 70')
Запасные: Лосада ИкерРодригес РикардоБельерин ЭкторАдриан Сан-МигельАльказар ЛукасДиао АссанеВьейтес Франсиско
Гассанига ПаулоМартинес АрнауДавид ЛопесБлинд ДэйлиГутьеррес МигельЭррера Янхель 71' (Мисехой Габриэль ( 71') Ромеу Ориоль 66' (Альмена Икер ( 66') Мартин ИванХиль Бриан 81' (Крейчи Ладислав II ( 81') Руис Абель 81' (Стуани Кристиан ( 81') Порту Кристиан 66' (Солис Джон ( 66')
Запасные: Хуанпе ХуанХуан Карлос МартинВан де Бек ДонниФрансес АлехандроВилья ТониРока Касалс Хоэль
15 августа. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
16 Августа 2024 в 01:16
Мирный исход, но игра была интересная и жаркая.
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