«Бетис» с «Жироной» также сыграли вничью

В новом сезоне чемпионата Испании стартовые матчи заканчиваются вничью. «Жирона», открытие прошлого сезона, не смогла обыграть «Бетис» на выезде, хотя гораздо лучше контролировала мяч.
Уже на шестой минуте корнер с левого фланга стал результативным. Набиль Фекир навесил, а Марк Бартра здорово пробил, опередив Абеля Руиса. Руис мог исправиться на 61-й минуте, но с передачи Янхеля Эрреры в штрафной направил мяч в штангу. И все же каталонцы сегодня не проиграли - на 72-й минуте очередная перепасовка в штрафной, и один из самых активных игроков на поле, Габриэль Мисехой сравнял счет.
1:1 в итоге.
Протокол игры
|(1:0) Бартра Марк6'
|72'Мисехой Габриэль (1:1)
Силва Руи•Сабали Юссуф•Бартра Марк•Льоренте Диего•Перро Ромен• 83'Рока Марк77' (Кардозо Джонни (77') •Карвалью Вилльям77' (Алтимира Серхи (77') •Форнальс Пабло59' (Эз Абде (59') •Фекир Набиль•Хуанми Мигель59' (Родри Родриго (59') •Руибаль Айтор 87'70' (Авила Эсекьель (70')
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау•Давид Лопес•Блинд Дэйли•Гутьеррес Мигель•Эррера Янхель71' (Мисехой Габриэль (71') •Ромеу Ориоль66' (Альмена Икер (66') •Мартин Иван•Хиль Бриан81' (Крейчи Ладислав II (81') •Руис Абель81' (Стуани Кристиан (81') •Порту Кристиан66' (Солис Джон (66')
15 августа. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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