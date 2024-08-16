Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» и «Атлетико» могут сыграть в США

16 Августа 2024 • 00:01 Комментировать

Вслед за товарищескими матчами «Барселоны» и «Реала», проводимыми летом в США, там же, в Соединённых Штатах Америки, между собой могут сыграть «Барса» и «Атлетико», но уже в рамках официального матча чемпионата Испании. Эта встреча по календарю должна состояться в конце декабря, 22 числа.

И авторитетный источник El Mundo Deportivo сообщает именно о таком варианте. Это связано с ремонтными работами на стадионе «Камп Ноу». Более того, «Барселоне» придётся сыграть вне своего фирменного стадиона ещё несколько матчей, но они, скорее всего, будут сыграны на олимпийском стадионе, как это было в недавнем прошлом.


👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Из-за них «Реал» чуть не упустил Суперкубок УЕФА: три худших игрока матча против «Аталанты» Флик договорился о новом трансфере «Барселоны» В «Интер Майами» сделали заявление о Месси Игрок «Баварии» Коман выбрал новый клуб Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Анчелотти – второй в рейтинге лучших тренеров мира от известного канала, Клопп – третий Фати интересен трём клубам «Барселона» определилась с главной альтернативой Нико Уильямсу Уокер поделился мнением об уходе Альвареса из «Манчестер Сити»
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге
Спортивные новости
Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе Хетафе
1
1
1.43 4.20 7.20
Видео
Окончен
Бетис Бетис
Жирона Жирона
1
1
2.65 3.50 2.39
Видео
16.08.24 в 20:00
Сельта Сельта
Алавес Алавес
1.88 3.40 3.95
Видео
16.08.24 в 22:30
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Севилья Севилья
2.80 3.20 2.45
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Августа
01:28 · Испания. Ла Лига
Мбаппе забил 10000-й гол «Реала»
00:33 · Испания. Ла Лига
«Бетис» с «Жироной» также сыграли вничью 1
00:01 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» и «Атлетико» могут сыграть в США
15 Августа
23:59 · Испания. Ла Лига
В «Реале» считают, что на рынке нет игроков, способных усилить команду Анчелотти
23:40 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо высказался о возможном переходе Гризманна в «Лос-Анджелес»
23:10 · Испания. Ла Лига
Щесны может продолжить карьеру в Ла Лиге слухи
22:56 · Испания. Ла Лига
100 трофеев: «Реал» укрепил статус лучшей команды в Европе
22:00 · Испания. Ла Лига
Чемпионат Испании стартовал ничьей в матче «Атлетик» - «Хетафе»
21:56 · Испания. Ла Лига
Известно препятствие, которое мешает «Райо Вальекано» подписать Хамеса слухи
21:51 · Испания. Ла Лига
Сёмин ответил, можно ли уже оценивать карьеру Захаряна в Испании
21:39 · Испания. Ла Лига
Родриго может покинуть «Реал» в 2025 году слухи
20:41 · Испания. Ла Лига
Первый гол сезона забит в Ла Лиге
19:59 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько «Барселона» готова потратить на покупку Луиса Диаса слухи
19:44 · Испания. Ла Лига
Появилась информация о будущем Флорентино Переса в «Реале»
19:35 · Италия. Серия А
«Наполи» отдал Натана в аренду «Бетису» официально
19:31 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Реала» уйдёт в другой клуб Ла Лиги слухи
17:30 · Испания. Ла Лига
«Жирона» заменила Довбика северомакедонским голеадором официально
17:29 · Испания. Ла Лига
Отец Ямаля вышел на связь после ножевого ранения
17:10 · Испания. Ла Лига
Фанат «Реала», шутивший над Мбаппе два года назад, изменил свою позицию 1
16:35 · Испания. Ла Лига
Беллингем раскрыл прозвище Эндрика в «Реале»
16:16 · Испания. Ла Лига
Кутицкий оценил перспективы Захаряна в «Реал Сосьедаде»
16:02 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о сравнении атакующих трио в «Реале» - BMV и BBC
15:51 · Испания. Ла Лига
Не только Винисиус: Ещё один игрок «Реала» может уехать в Саудовскую Аравию слухи
14:24 · Испания. Ла Лига
Фати выбрал клуб, куда хочет уйти из «Барселоны» слухи
14:00 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» интересен клубу Ла Лиги слухи
Все новости
Рекомендуем