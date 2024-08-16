​«Барселона» и «Атлетико» могут сыграть в США

Вслед за товарищескими матчами «Барселоны» и «Реала», проводимыми летом в США, там же, в Соединённых Штатах Америки, между собой могут сыграть «Барса» и «Атлетико», но уже в рамках официального матча чемпионата Испании. Эта встреча по календарю должна состояться в конце декабря, 22 числа.

И авторитетный источник El Mundo Deportivo сообщает именно о таком варианте. Это связано с ремонтными работами на стадионе «Камп Ноу». Более того, «Барселоне» придётся сыграть вне своего фирменного стадиона ещё несколько матчей, но они, скорее всего, будут сыграны на олимпийском стадионе, как это было в недавнем прошлом.