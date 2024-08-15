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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» считают, что на рынке нет игроков, способных усилить команду Анчелотти

15 Августа 2024 • 23:59 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Мадридский «Реал» не планирует подписаний в последние недели летнего трансферного периода.

Рулевой «сливочных» Карло Анчелотти недавно заявил, что не будет просить у руководства новых игроков. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в мадридском клубе уверены, что сейчас на рынке нет доступных футболистов, способных усилить команду. Таким образом, следующее подписание «Реала», по всей видимости, произойдёт уже в 2025 году – к тому моменту свободными агентами могут стать Альфонсо Дэвис («Бавария») и Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), считающиеся целями гранда Ла Лиги.

Этим летом новичками «Реала» стали только Килиан Мбаппе («ПСЖ», свободный агент) и Эндрик («Палмейрас»).

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Реал Мадрид трансферы футбола - лето 2024

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