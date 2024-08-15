В «Реале» считают, что на рынке нет игроков, способных усилить команду Анчелотти

Мадридский «Реал» не планирует подписаний в последние недели летнего трансферного периода.

Рулевой «сливочных» Карло Анчелотти недавно заявил, что не будет просить у руководства новых игроков. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в мадридском клубе уверены, что сейчас на рынке нет доступных футболистов, способных усилить команду. Таким образом, следующее подписание «Реала», по всей видимости, произойдёт уже в 2025 году – к тому моменту свободными агентами могут стать Альфонсо Дэвис («Бавария») и Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), считающиеся целями гранда Ла Лиги.

Этим летом новичками «Реала» стали только Килиан Мбаппе («ПСЖ», свободный агент) и Эндрик («Палмейрас»).