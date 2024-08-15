Инсайдер Романо высказался о возможном переходе Гризманна в «Лос-Анджелес»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в скором времени может покинуть европейский футбол.

Давно известно, что француза привлекает сценарий с переходом в клуб МЛС на закате карьеры – вопрос лишь в том, когда этот закат наступит. 33-летний форвард вряд ли покинет ряды «матрасников» в текущее трансферное окно, но вполне может переехать за океан уже через год, считает Фабрицио Романо. По заявлениям авторитетного инсайдера, «Лос-Анджелес» мечтает о приглашении звезды сборной Франции в 2025 году.

Контракт Антуана Гризманна с «Атлетико» рассчитан до конца сезона-2025/26. Ценник игрока на портале Transfermarkt – 25 млн евро.