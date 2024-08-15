Польский голкипер Войцех Щесны может продолжить свою карьеру в испанской Примере. Как сообщает Cadena SER, будущим клубом поляка может стать «Вильярреал». В знаменитом клубе видят Щесны в качестве конкурента для голкипера Диего Конде.

Напомним, что буквально в минувшую среду 34-летний Щесны стал свободным агентом. Он расторг контракт с туринским «Ювентусом», в составе «бьянконери» Войцех провёл семь последних лет карьеры. Также в его карьере были лондонский «Арсенал» и «Рома».

«Вильярреал» по итогу прошлого сезона Примеры финишировал на восьмом месте турнирной таблицы. В новом сезоне «жёлтая подводная лодка» стартует в понедельник, 19 августа. В этот день коллектив играет дома с «Атлетико».