100 трофеев: «Реал» укрепил статус лучшей команды в Европе

«Реал» отлично начал новый сезон, обыграв «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА со счётом 2:0. Эксперты из Score90 воспользовались данными Transfermarkt и подсчитали, что «Реал» теперь выиграл 100 официальных трофеев. «Сливочные» укрепили статус самой титулованной команды в топ-лигах (учитываются Испания, Англия, Германия, Италия, Франция, Португалия и Нидерланды).

«Барселона» отстаёт от «Реала» на восемь титулов – каталонцы имеют 92 трофея в своём клубном музее.

В 100 трофеев «Реала» входят 15 кубков европейских чемпионов, 36 чемпионских кубков Ла Лиги, 20 кубков Испании и так далее.