Чемпионат Испании стартовал ничьей в матче «Атлетик» - «Хетафе»

В четверг стартовал новый чемпионат Испании матчем «Атлетик» - «Хетафе». Баски привычно играли первым номером, вот только впереди создали минимум моментов в отличие от противника, который наносил удары намного чаще.

На 27-й минуте с передачи Горки Гурусеты Ойян Сансет забил первый гол сезона - 1:0. Петер Гонсалес сразу после перерыва проверил на прочность каркас ворот. Карлес Аленья тут же расстреливал ворота, но кипер здорово сыграл. А на 64-й минуте у гостей прошел угловой, после кросса Крисантус Уче выиграл воздух и сравнял счет - 1:1.