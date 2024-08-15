Чемпионат Испании стартовал ничьей в матче «Атлетик» - «Хетафе»

В четверг стартовал новый чемпионат Испании матчем «Атлетик» - «Хетафе». Баски привычно играли первым номером, вот только впереди создали минимум моментов в отличие от противника, который наносил удары намного чаще.
На 27-й минуте с передачи Горки Гурусеты Ойян Сансет забил первый гол сезона - 1:0. Петер Гонсалес сразу после перерыва проверил на прочность каркас ворот. Карлес Аленья тут же расстреливал ворота, но кипер здорово сыграл. А на 64-й минуте у гостей прошел угловой, после кросса Крисантус Уче выиграл воздух и сравнял счет - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Сансет Ойян27'
|64'Chrisantus Uche (1:1)
Алекс Падилья•Горосабел Андони 73'81' (Лекуе Иньиго (81') •Йерай Альварес•Паредес Айтор81' (Вивиан Даниэль (81') •Юри Берчиче•Прадос Беньят 55'57' (Гомес Унаи (57') • 70'Весга Микель57' (Эррера Андер (57') • 86'Уильямс Иньяки•Сансет Ойян•Беренгер Алекс72' (Уильямс Нико (72') •Гурусета Горка
Сория Давид•Иглесиас Хуан•Дьене Даконам•Альдерете Омар•Рико Диего•Перес Карлес46' (Гонсалес Петер (46') •Арамбарри Мауро40' (Аленья Карлес (40') •Аберден Набиль•Милья Луис•Сола Алекс79' (Сантьяго Хесус (79') •Chrisantus Uche 45'
15 августа. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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