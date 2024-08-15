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Чемпионат Испании. Ла Лига

Чемпионат Испании стартовал ничьей в матче «Атлетик» - «Хетафе»

15 Августа 2024 • 22:00 Комментировать
Атлетик Б
1:1
Хетафе
окончен

В четверг стартовал новый чемпионат Испании матчем «Атлетик» - «Хетафе». Баски привычно играли первым номером, вот только впереди создали минимум моментов в отличие от противника, который наносил удары намного чаще.

На 27-й минуте с передачи Горки Гурусеты Ойян Сансет забил первый гол сезона - 1:0. Петер Гонсалес сразу после перерыва проверил на прочность каркас ворот. Карлес Аленья тут же расстреливал ворота, но кипер здорово сыграл. А на 64-й минуте у гостей прошел угловой, после кросса Крисантус Уче выиграл воздух и сравнял счет - 1:1.

Протокол игры  
Атлетик Б1:1Хетафе
(1:0) Сансет Ойян27'  
  64'Chrisantus Uche (1:1)
Алекс ПадильяГоросабел Андони  73' 81' (Лекуе Иньиго ( 81') Йерай АльваресПаредес Айтор 81' (Вивиан Даниэль ( 81') Юри БерчичеПрадос Беньят  55' 57' (Гомес Унаи ( 57'  70') Весга Микель 57' (Эррера Андер ( 57'  86') Уильямс ИньякиСансет ОйянБеренгер Алекс 72' (Уильямс Нико ( 72') Гурусета Горка
Запасные: Adama BoiroOier GastesiХаурегисар МикельЭгилус УнаиМартон ХавьерАрес Малком
Сория ДавидИглесиас ХуанДьене ДаконамАльдерете ОмарРико ДиегоПерес Карлес 46' (Гонсалес Петер ( 46') Арамбарри Мауро 40' (Аленья Карлес ( 40') Аберден НабильМилья ЛуисСола Алекс 79' (Сантьяго Хесус ( 79') Chrisantus Uche  45'
Запасные: Diego FerrerЛетачек ИржиРиско АльбертоДуарте Домингуш
15 августа. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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Атлетик Бильбао Хетафе

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