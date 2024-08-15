В последние пару недель слухи сообщали о том, что мадридский клуб Примеры «Райо Вальекано» заинтересован в приглашении колумбийца Хамеса Родригеса. Тем не менее, у середняка Ла Лиги есть существенное препятствие, которое мешает подписать игрока.

По информации Relevo, главным препятствием для перехода может стать высокая зарплата 33-летнего игрока. Хотя «Райо Вальекано» может попытаться найти такое же решение, как и в случае с переходом Радамеля Фалькао - тогда клуб получил поддержку от спонсоров в Колумбии, чтобы осуществить переход.

Напомним, что Хамес отлично себя показал на минувшем Кубке Америки. На данный момент он свободный агент, его последним клубом был «Сан-Паулу».