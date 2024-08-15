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Известно препятствие, которое мешает «Райо Вальекано» подписать Хамеса слухи

15 Августа 2024 • 21:56 Комментировать

В последние пару недель слухи сообщали о том, что мадридский клуб Примеры «Райо Вальекано» заинтересован в приглашении колумбийца Хамеса Родригеса. Тем не менее, у середняка Ла Лиги есть существенное препятствие, которое мешает подписать игрока.

По информации Relevo, главным препятствием для перехода может стать высокая зарплата 33-летнего игрока. Хотя «Райо Вальекано» может попытаться найти такое же решение, как и в случае с переходом Радамеля Фалькао - тогда клуб получил поддержку от спонсоров в Колумбии, чтобы осуществить переход.

Напомним, что Хамес отлично себя показал на минувшем Кубке Америки. На данный момент он свободный агент, его последним клубом был «Сан-Паулу».

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Евро-Футбол.Ру,
Хамес Родригес Райо Вальекано
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