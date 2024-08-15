Сёмин ответил, можно ли уже оценивать карьеру Захаряна в Испании

Российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос об игре хавбека Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

Специалист заявил, что сейчас Захаряну нужно полностью залечить свою травму и начать набирать форму.

— Как можно оценить его европейскую карьеру? Выводы о карьере Захаряна в Испании делать рано, — заявил Сёмин «РБ Спорту».

Ранее сообщалось, что из-за травмы 21-летний Захарян пропустит первые два-три месяца в начале сезона.

Захарян присоединился к «Реал Сосьедаду» прошлым летом. За это время он принял участие в 40 играх во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет две результативные передачи.