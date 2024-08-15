Родриго может покинуть «Реал» в 2025 году

Нападающий мадридского «Реала» Родриго может сменить клубную прописку в следующем году. Об этом сообщает журналист Марио Кортегана.

По информации источника, 23-летний бразилец останется в «Реале» на ближайший сезон, но следующим летом он будет думать над возможным уходом. Сообщается, что Родриго хочет играть большую роль в команде, чем та, которая у него сейчас есть в «Реале». Всю информации рассказали люди, приближенные к футболисту, отметил журналист.

Родриго выступает за «Реал» с 2019 года. В прошлом сезоне он принял участие в 51 матче во всех турнирах, забил 17 голов и стал автором девяти ассистов.

Контракт Родриго с «Реалом» рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.