«Реал» не страдает по Кроосу, теперь вся ответственность на плечах Мбаппе

Матч Суперкубка Европы открывает программу официальных матчей. Естественно, когда встречаются прошлогодние победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, болельщики ожидают футбол самого высокого класса.

Я, как опытный болельщик, получил от данной игры эмоции, но они были холодные. Необходимо понимать, что из-за предсезонки такие матчи не могут быть яркими, но могут дать пищу для размышлений. Небольшой спойлер: больших ответов он не дал.

Начнём с «Аталанты». Чувствовалось, что итальянцы играли под очень большими нагрузками. Мы знаем, что у Гасперини жёсткие предсезонки, и форсировать подготовку даже ради суперстатусной игры – крайне не стратегически. Всё-таки у клуба из Бергамо нет такого статуса, как у «Реала», который в режиме автопилота может дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Итальянцам нужно будет выгрызать своё в каждом матче, и им игровая свежесть крайне необходима.

Из-за того, что «Аталанта» играла под нагрузками, рушится вся мозаика матча. Первая деталь – отсутствие интриги. Подопечные Гасперини не могли перебегать ребят Анчелотти: переиграть «Реал» практически невозможно. Вторая деталь: мы не можем понять, какой был уровень сопротивления для «сливочных». Если бы мы знали, что уровень хороший, то выводы могли бы делаться, а так пока воздержимся.

Нельзя не отметить, что на многие вопросы ответы даст дистанция. Для суперклубов главный показатель успеха – уметь брать своё против команд, которые ниже классом. Ответ на этот вопрос может дать только дистанция.

Но всё-таки некоторые мысли из игры можно выжать. Из-за ухода Тони Крооса и прихода Килиана Мбаппе центр тяжести «Реала» сместился с полузащиты в нападение. Была угроза, что из-за этого подопечные Анчелотти будут пропускать много контратак. Но нельзя сказать, что их было много – всего несколько. Второй вопрос – насколько удобно будет французу играть в центре нападения. Все мы помним, что он не был доволен аналогичной ролью в «ПСЖ». Но Килиан выглядел неплохо, плюс забил гол. Следовательно, можно говорить, что эксперимент прошёл удачно.

Нельзя оставить незамеченным момент с одним из голов, в котором «сливочным» удалось отправить мяч в пустые ворота. Соорудить данный гол на таком уровне – дорогого стоит.

Самое главное, что этой игрой было положено начало официальных матчей, и со временем их накал будет возрастать всё сильнее и сильнее.

Антон Карасевич