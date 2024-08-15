Первый гол сезона забит в Ла Лиге

Сегодня, 15 августа, стартовал новый розыгрыш испанской Ла Лиги.

В эти минуты проходит первый матч чемпионата Испании – 2024/25, в котором «Атлетик» Бильбао принимает «Хетафе». На данный момент хозяева поля ведут в счете 1:0. Автором первого гола сезона стал атакующий полузащитник Ойян Сансет, поразивший ворота соперника на 27-й минуте.

Стоит сказать, что после окончания матча «Атлетик» - «Хетафе» пройдет еще одна встреча первого тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Жироной». Старт поединка запланирован на 22:30 по московскому времени.

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