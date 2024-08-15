Стало известно, сколько «Барселона» готова потратить на покупку Луиса Диаса

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как стало известно Mundo Deportivo, на покупку 27-летнего футболиста руководство «сине-гранатовых» готово потратить 55-60 миллионов евро.

При этом сообщается, что «Ливерпуль» хочет заработать на продаже Диаса больше той суммы, чем может выложить «Барселона».

В прошлом сезоне Диас появился на поле в 51 матче с учетом всех турниров, забил 13 мячей и стал автором пяти результативных передач.

Контракт колумбийского футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Диаса в 75 миллионов евро.