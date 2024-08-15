Появилась информация о будущем Флорентино Переса в «Реале»

Стало известно, будет ли Флорентино Перес баллотироваться на пост президента мадридского «Реала» в 2025 году.

Журналист Марио Кортегана в беседе с Madrid Xtra рассказал о планах 77-летнего функционера.

— Я помню, как мы говорили о будущем Переса на рождественском обеде. Флорентино сказал: «Кто вам сказал, что я не буду баллотироваться на следующих выборах в 2025 году?» — заявил журналист.

14 августа «Реал» уверенно одолел «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА со счетом 2:0 и забрал первый трофей сезона.

18 августа «сливочные» встретятся на выезде с «Мальоркой» в рамках первого тура Ла Лиги, начало — в 22:30 по мск.