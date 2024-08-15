Опорный хавбек мадридского «Реала» Марио Мартин в ближайшее время отправится в аренду в «Вальядолид». Об этом сообщает журналист Гильермо Рай.

По данным источника, 20-летний Мартин очень нравится главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти, однако руководство клуба посчитало, что на данный момент в команде достаточное количество полузащитников.

На счету Мартина четыре матча в составе основной команды «Реала». В этих играх хавбек результативными действиями не отметился.

Трудовой договор испанца с «Реалом» рассчитан до конца июня 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мартина в 300 тысяч евро.