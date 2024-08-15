«Жирона» усилила позицию центрального нападающего после продажи украинца Артёма Довбика в «Рому». Новым игроком каталонцев на острие атаки стал северомакедонский форвард Боян Миовски.

С бронзовым призёром прошлого сезона Примеры Миовски подписал контракт на четыре года. Сумма трансфера оценивается в 8 млн евро при стоимости игрока по версии Transfermarkt в 4 млн евро. Прошлым клубом северомакедонца был шотландский «Абердин». В прошлом сезоне во всех турнирах он оформил за команду 26 голов.

Футболист довольно молод, ему 25 лет. В свои годы имеет уже более 20 матчей за сборную Северной Македонии.