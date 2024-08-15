Отец Ямаля вышел на связь после ножевого ранения

Мунир Насрауи, отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, опубликовал первый пост в соцсети после нападения.

Ранее стало известно, что Насрауи подвергся ножевому ранению на автомобильной парковке.

— Благодарю всех за поддержку. Я уже лучше себя чувствую. Обнимаю вас, — написал Насрауи на своей страничке в социальной сети.

Новый сезон испанской Ла Лиги стартует 15 августа, а уже 17-го числа «Барселона» проведет свой первый официальный матч. Соперником «сине-гранатовых» в домашнем поединке станет «Валенсия». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:30 по московскому времени.